14 Jahre lang war Meiser Kopf der RTL-Sendung "Notruf", in der reale Rettungsaktionen von Einsatzkräften nachgestellt wurden. Damit sollten Bürger auch dazu animiert werden, in Not-Situationen Erste Hilfe zu leisten. Die Sendung war ein Quotenhit, in Hochzeiten hatte sie einen Marktanteil von mehr als 40 Prozent.