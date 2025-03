WEITERE NACHRICHTEN

Trump will morgen mit Putin sprechen • Der US-Präsident will nach eigenen Angaben morgen mit dem russischen Präsidenten Putin über eine Waffenruhe für die Ukraine sprechen. Wie Trump vor Journalisten sagte, sei am Wochenende intensiv Vorarbeit geleistet und über die - so wörtlich - Aufteilung gewisser Vermögenswerte gesprochen worden.

Keine Tarifeinigung und Aufräumarbeiten • Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sind bis tief in die Nacht hinein fortgesetzt worden. Am Rande der Gespräche in Potsdam hieß es, eine Einigung sei immer noch nicht abzusehen. In NRW haben Straßenreinigung und Müllabfuhr ab heute viel zu tun - da, wo letzte Woche gestreikt wurde, müssen jetzt Mülltonnen geleert werden. In Dortmund war gestern eine Sonderschicht unterwegs, um die Straßen zu säubern.

Verkehrsunfallbilanz für NRW wird vorgestellt • NRW-Innenminister Reul stellt heute die Verkehrsunfallbilanz für 2024 vor - regionale Zahlen gibt es auch in den Städten und Kreisen. Die Zahl der Motorradunfälle stieg im vergangenen Jahr auf fast 3.200, das sind rund 200 mehr als im Vorjahr. Und noch eine traurige Erkenntnis zeigt sich in der Bilanz: Immer mehr Unfälle enden tödlich. Allein 86 Motorradfahrer sind im letzten Jahr in NRW ums Leben gekommen, im Jahr davor waren es 58.

Klimaklage: Saúl Luciano Lliuya gegen RWE

Landwirt aus Peru klagt gegen RWE • Fast zehn Jahre nach dem Beginn wird vor dem Oberlandesgericht Hamm heute die Verhandlung in der sogenannten Klimaklage eines Bauern aus Peru gegen den Energiekonzern RWE fortgesetzt. Der Bergbauer Saul Luciano Lliuya wirft dem Unternehmen vor, für den Klimawandel und damit auch für die Gletscherschmelze in Peru mitverantwortlich zu sein. Dadurch sieht der Bauer sein Haus bedroht, das direkt unterhalb eines Gletschersees liegt. Heute stellen Wissenschaftler ihre Gutachten vor. Der Bauer wird von der Umweltorganisation Germanwatch unterstützt.

Wochen gegen Rassismus beginnen • Die Stiftung gegen Rassismus sieht die Grundwerte unseres Zusammenlebens in Gefahr. Nach einem migrationsfeindlichen Wahlkampf in Deutschland gehe es nun darum, Flagge für eine menschenfreundliche Gesellschaft zu zeigen. Von heute bis Ende März finden mehr als 5.000 Veranstaltungen statt, viele davon auch in NRW: Die Stadt Hagen stellt an zentralen Orten "Bänke gegen Rassismus" auf. Im Märkischen Kreis gibt es Brötchentüten mit verschiedenen Aufklebern unter dem Motto "Rassismus kommt uns nicht in die Tüte".

Anschlagspläne - Prozess gegen 16-Jährigen in Wuppertal • Von heute an muss sich ein 16-Jähriger wegen Terrorverdachts vor dem Landgericht verantworten. Er soll islamistisch motivierte Anschläge auf jüdische Einrichtungen geplant haben und sitzt seit Ende September in Untersuchungshaft. Die Anklage lautet auf "Verabredung zu einem Mord". Aufgrund seines Alters findet der Prozess gegen den Wuppertaler unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Datenpanne bei Online-Casinos • Bei drei Online-Casinos, die zur Merkur.com-AG mit Sitz in Espelkamp im Kreis Minden-Lübbecke gehören, gab es eine große Sicherheitslücke. Darüber waren persönliche Daten abrufbar, unter anderem Namen, Adressen, IBANs, Ausweisdaten. Eine IT-Expertin vom ChaosComputerClub hatte die Lücke gefunden und die Aufsichtsbehörde informiert.

Kosten häufig mehr als letztes Jahr: Tulpen

Tulpen werden teurer • Ein 10er-Bund Tulpen sei im Einkauf etwa einen Euro teurer als im Vorjahr, bei einigen Sorten auch noch mehr, sagte eine Sprecherin des Unternehmens Blume 2000. Die Preise liegen demnach 30 bis 50 Prozent höher, die Qualität der Tulpen sei allerdings schlechter. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Ernten nicht gut ausgefallen sind. Branchenexperten zufolge waren die vergangenen beiden Jahre zu nass. Weil es viel geregnet hat und Frost gab, konnten die Tulpenzwiebeln nicht richtig wachsen.

DAS WETTER IN NRW

Freundlicher Wochenstart • Die Woche beginnt erst einmal mit Wolken am Himmel - und mancherorts mit etwas Regen. Im Laufe des Vormittags aber setzt sich die Sonne vom Münsterland und von Ostwestfalen-Lippe her immer mehr durch. Der Nachmittag zeigt sich dann von seiner trockenen und sonnigen Seite - etwas mehr Wolken gibt es noch in der Eifel. Die Temperaturen werden etwas milder: Soest kommt auf 9 Grad, Castrop-Rauxel auf 10 und Köln sogar auf 12 Grad.