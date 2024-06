Großrazzia in Espelkamp: Polizei sucht nach Drogen und Kriegswaffen

Im Fokus der Ermittler steht dabei auch ein mutmaßlicher Reichsbürger, zudem spielten Kriegswaffen eine Rolle, wie die Polizeidirektion Osnabrück am Donnerstagmorgen mitteilte.

Bei den Durchsuchungen unter anderem in der Stadt und im Landkreis Osnabrück, in Hannover sowie in Espelkamp, Brüggen und Nettetal in Nordrhein-Westfalens seien auch Spezialeinheiten aus Niedersachsen im Einsatz, hieß es. Insgesamt sollen an der Aktion etwa 100 Einsatzkräfte beteiligt sein. Die Durchsuchungsmaßnahmen der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück laufen unter der Führung der Staatsanwaltschaft Osnabrück.

"Reichsbürger" aus Ostwestfalen

Espelkamp in Ostwestfalen soll besonders im Fokus stehen. Dort lebt einer der zwölf Beschuldigten, ein 55-Jähriger, der nach Informationen des NDR Niedersachsen vermutlich der sogenannten "Reichsbürger"-Szene zuzuordnen ist. In Espelkamp entdeckte die Polizei auch eine von zwei Cannabis-Plantagen. Die andere steht in Salzgitter. Weitere Details sollen im Laufe des Tages folgen.

"Bösartige Verschwörung"

In NRW gibt es laut Verfassungsschutz etwa 3.400 "Reichsbürger". Reichsbürger, auch Souveränisten genannt, "glauben daran, dass die Bundesrepublik Deutschland kein Staat sei, sondern eigentlich in den Händen einer bösartigen Verschwörung" sei, erklärte der Politikwissenschaftler und Extremismusforscher Jan Rathje vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie im WDR-Interview.

Der Szene zugehörig ist auch Prinz Reuß. Er und mutmaßliche Mitglieder einer terroristischen Vereinigung stehen vor Gericht. Sie gründete laut Anklage Ende Juli 2021 eine Gruppe - mit dem Ziel, die staatliche Ordnung in Deutschland gewaltsam zu beseitigen und durch eine eigene Staatsform zu ersetzen. Unternehmer Heinrich XIII. Prinz Reuß gilt als Rädelsführer der mutmaßlichen "Reichsbürger"-Gruppe.