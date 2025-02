WDR: Welche Strategien hat sie genutzt, um sich immer wieder neu zu erfinden?

Wilhelm: Sie hat ein enges Familiennetzwerk, das sie, denke ich, von Anfang an gestützt und geerdet hat. Gleichzeitig wusste sie auch, dass sie erstmal in den USA Erfolg haben muss, um auch in Deutschland und in Europa bekannt und erfolgreich zu werden. Sie hatte gute Berater an der Seite, mit einigen ihrer Wegbegleiter reden wir darüber auch im Podcast. Und ihre eigene Strategie ist, glaube ich, dass sie viel Power hat und eine sehr hohe Arbeitsmoral. Und natürlich passt sie sich auch an Trends an, inkludiert Diversity in GNTM, sie hat das Social Media Game verstanden. Und dann, weniger planbar: sie hat mit Tom Kaulitz einen Ehemann, der ihr auch nochmal Aufmerksamkeit beschert hat.

WDR: Welche Rolle spielte ihr Vater als langjähriger Manager?

Wilhelm: Günther Klum hat von Anfang an eine wichtige Rolle gespielt. Im Jahr 1996 hat er schon die Heidi Klum GmbH gegründet, um gleich möglich zu machen, dass sie da auch etwas mit verkaufen, mehr als Heidis Gesicht, nämlich Kosmetik, Modeartikel und so weiter. Das wirkt so, als hätte er schon sehr früh einen ziemlich genauen Plan davon gehabt, was Heidi einmal machen wird. Günther Klum spielt auch eine Rolle, wenn es um große Werbedeals ging. Und später hat er mit seiner Agentur auch die Topmodel- Gewinnerinnen unter Vertrag genommen. Mittlerweile ist er aus diesem Bereich raus - und es scheint auch so, als würden Heidi und Günther geschäftlich getrennte Wege gehen.