Flüchtlinge in NRW: Diese Ideen gibt es für eine bessere Unterbringung

Doch für die meisten Geflüchteten sind Turnhallen ohne Privatsphäre oder Zelt- und Containerdörfer die Realität. Solche Einrichtungen schaffen zwar kurzfristig Abhilfe, sind am Ende aber kaum günstiger als zu bauen. Pagel sieht an den Containerdörfern noch ein weiteres Problem: " Sie bringen eine gewisse Stigmatisierung mit sich und drängen die Angekommenen in eine Sonderrolle. " Er und sein Team arbeiten daher an weiteren Lösungen für bessere Flüchtlingsunterkünfte. Wie Gebäude mit einer zusätzlichen Etage aufzustocken oder ein Holzmodulbau, der in acht Wochen stehen könne.

