Besuch beim Facharzt: Was tun gegen lange Wartezeiten?

Wer nicht privat versichert ist, muss oft sehr viel Geduld für einen Termin beim Facharzt aufbringen. „" Kassenpatienten werden nach wie vor häufig vertröstet. Zum Teil beträgt die Wartezeit 30 Tage und mehr ", sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch bereits im Mai der Rheinischen Post.

Seit dem Wegfall der Neupatientenregelung Anfang des Jahres habe sich die Lage erneut verschärft. Nur bei Privatpatienten gehe es schneller. Was also tun?

Servicehotlines der Krankenkassen können helfen

Schneller geht es unter Umständen bei den Servicehotlines der gesetzlichen Krankenkassen. Die können Versicherte kostenlos nutzen. Im vergangenen Jahr hatte zum Beispiel die Techniker Krankenkasse bundesweit mehr als 130.000 Anfragen.

Termine können oft in drei bis vier Wochen vermittelt werden, berichtet der zuständige Leiter Tilman Schaknat. Ein Grund: " Wir müssen uns nicht auf die Suche begeben. Wir wissen genau, wo lohnt denn ein Anruf, auch in den unterschiedlichen Regionen ."

Mitarbeiter mit medizinischer Vorbildung helfen, den richtigen Arzt zu finden. Aber wie erfolgreich die Vermittlung ist, hängt nicht unbedingt vom Wohnort ab - ob man auf dem Land oder in der Stadt wohnt - sondern von der Flexibilität, weiß Schaknat. Und das heißt für einen Besuch beim Radiologen oder Neurologen auch mal lange Fahrten von 30 oder 40 Kilometern in Kauf zu nehmen.

Terminservice der Kassenärztlichen Vereinigung

Terminservice unter 116 117

Neben den Krankenkassen bieten auch die Kassenärztlichen Vereinigungen einen Terminservice an - unter der einheitlichen Telefonnummer 116 117. In der Region Westfalen Lippe konnten so im vergangenen Jahr gut 80.000 Arztbesuche vermittelt werden, in der Region Nordrhein rund 95.000.

Der Patientenservice 116 117 vermittelt keine Wunschtermine bei einem bestimmten Arzt oder Psychotherapeuten. Darauf weist die Verbraucherzentrale hin. In Akutfällen werden Patienten während der Sprechstundenzeiten an Arztpraxen, Notfallambulanzen oder Krankenhäuser vermittelt.