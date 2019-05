Die Linke

Özlem Alev Demirel ist neben Martin Schirdewan Spitzenkandidatin der Linken. Die Politikwissenschaftlerin war für die Linke von 2010 bis 2012 Mitglied im NRW-Landtag. Von 2014 bis 2018 war sie Landessprecherin, also Vorsitzende, der Linken NRW und verpasste den Wiedereinzug ins Parlament mit 4,9 Prozent denkbar knapp. Die 35-Jährige lebt in Düsseldorf. Im EU-Parlament will sie sich für soziale Mindesstandards einsetzen, Waffenexporte verbieten und Mindeststeuern für Konzerne und hohe Vermögen in allen Mitgliedsstaaten einführen.