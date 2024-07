Orkun Kökçü wurde im niederländischen Haarlem geboren und spielt für die Türkei, sein Bruder Ozan ist auch Nationalspieler - allerdings für Aserbaidschan. Türkische Namen auszusprechen, ist übrigens gar nicht schwer. Die meisten Buchstaben werden so wie im Deutschen benutzt. Dazu kommen eine Handvoll weitere, die auch leicht zu merken sind: ç = tsch wie in "Tschechien", c = dsch wie in "Dschungel", z = weiches S wie in "Sonne", ş = sch wie in "Schule".