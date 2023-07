NRW-Studie: Zahl der Diabetes-Neuerkrankungen bei jungen Menschen gestiegen

Früher wurde es Altersdiabetes genannt, aber inzwischen erkranken deutschlandweit auch immer mehr junge Menschen an Diabetes (Typ 2). Und auch die Zahlen der Typ 1-Erkrankung steigen. Das schließt ein Team vom Deutschen Diabetes-Zentrums in Düsseldorf aus seiner Studie, die auf Zahlen aus Nordrhein-Westfalen beruht.

Wie haben sich die Zahlen entwickelt?

Die Studienmacher kommen zu dem Ergebnis, dass die Zahl der Neuerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist. Mit einem Plus von fast fünf Prozent pro Jahr bei der jährlichen Neuerkrankungsrate fiel das im Langzeit-Trend am stärksten beim Typ-2-Diabetes auf, der oft mit ungesundem Lebensstil und Fettleibigkeit einhergeht.

Bei Typ 1 lag der berechnete jährliche Anstieg der Neuerkrankungsrate bei zwei Prozent, allerdings sind hier die Fallzahlen wesentlich höher. Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung, bei der Zellen zerstört werden, die das Hormon Insulin produzieren.

Wie sieht die Entwicklung in absoluten Zahlen aus?

Von 2002 bis 2020 wurde der Studie zufolge in NRW bei fast 15.000 Kindern und Jugendlichen unter 20 Jahren ein Typ-1-Diabetes neu diagnostiziert. Damit habe die Neuerkrankungsrate in dem Studienzeitraum im Schnitt für Typ 1 bei rund 23 Fällen auf 100.000 Menschen pro Jahr gelegen.

Beim Typ-2-Diabetes waren es im Studienzeitraum 670 Betroffene in der dazu analysierten Altersgruppe von 10 bis 19 Jahren. Hier lag die Neuerkrankungsrate im Schnitt bei 2 Fällen pro 100.000 Menschen und Jahr.

Was sind die Gründe für den Anstieg?

Die Forscher vermuten, dass die steigende Neuerkrankungsrate beim Typ-1-Diabetes mit veränderten Umwelteinflüssen zu tun hat - darunter Ernährung, Lebensstil, viralen Infektionen, verminderter biologischer Vielfalt - oder mit einem komplexen Zusammenspiel solcher und genetischer Faktoren. Trotz intensiver Forschungen in den vergangenen Jahrzehnten seien eindeutige externe Umstände bislang aber nicht identifiziert worden.

Diabetes Typ 2 ist eine Stoffwechselkrankheit, bei der der Blutzuckerspiegel dauerhaft zu hoch ist. Eigentlich ist das Hormon Insulin dafür zuständig, den aus der Nahrung gewonnenen Zucker aus dem Blut in die Zellen zu schleusen, wo er dann verbraucht wird. Bei Diabetes Typ 2 reagieren die Zellen aber nicht mehr richtig auf das Hormon. Die Folge: Der Zucker bleibt im Blut.