Keine Warnfunktion mehr ab Mai: Kann man die Corona-App jetzt löschen?

Allerdings laufen Impfzertifikate in der Corona-Warnapp automatisch ein Jahr nach dem Impftermin ab. Falls Ihre letzte Impfung kürzer zurückliegt oder Sie ihre Zertifikate manuell in der App erneuert haben, können Sie sie in der Corona-Warn-App als pdf-Datei exportieren. Eine Anleitung dazu gibt es hier auf der Homepage der App (suchen Sie nach "exportieren").

Zur Absicherung bleibt Ihnen das gelbe Impfheft.

Muss ich etwas beachten, wenn ich die Corona-Warn-App löschen will?

Beim normalen Deinstallieren wird die App selbst, eventuell gespeicherte Zertifikate und Begegnungsinformationen sowie das Kontakttagebuch gelöscht. Aktiv bleibt allerdings das "Exposure Notification Framework" (ENF) ihres Smartphone-Betriebssystems. Das bildet die technische Grundlage für die Nachverfolgbarkeit von Begegnungsinformationen. Eine Anleitung dazu, wie sie das ENF bei Android und iOS-Geräten deaktivieren, lesen Sie hier (suchen Sie in der Leiste nach "löschen").

Das ENF ist datenschutzfreundlich umgesetzt. Von daher ist es auch kein Problem, wenn Sie darauf verzichten, es zu deaktivieren.