Am Mittwoch, 4. September 2024, ist der letzte Arbeitstag von Weselsky. Er verabschiedet sich nach 16 Jahren in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Mario Reiß. Ganz still wird es um Weselsky aber wohl nicht. "Ich werde mich in jedem Fall weiter zur Deutschen Bahn und dem Versagen des Vorstands äußern", kündigte er jüngst in einem Tagesspiegel-Interview an.