Koalitionsvertrag der Ampel: Wie zufrieden sind Erstwählende mit den Ergebnissen?

"Steuereinnahmen beim Cannabis"

Erstwähler David

David mutmaßt: " Die neue Regierung will ja die Schuldenbremse einhalten. Das nötige Geld kommt da vielleicht aus den Steuereinnahmen beim Cannabis ." Der 19-Jährige findet es grundsätzlich " vernünftig, dass Cannabis legalisiert wird ".

Die Zettelwirtschaft in der Bürokratie nervt David sehr. "Wenn die neue Regierung die Digitalisierung vorantreiben will, sollte sie in der Verwaltung beginnen", findet er. Im Hinblick darauf, dass die Union nicht mehr mitregieren wird, freut sich der Erstwähler über die Kombi der Ampel-Parteien. So bekäme die Regierung verschiedene Partei-Einflüsse.

Erstwählerin Janne

Auch Janne aus Hagen findet die Koalition der drei Parteien gut. " Ich hoffe, dass die SPD die sozialen Themen vorantreibt und dass FDP und Grüne für mehr Innovationen sorgen ", sagt die Studentin von der Uni Bottrop. Vielleicht seien die beiden kleineren Parteien auch mal mutiger. Diesen Mut habe sie bei der GroKo sehr vermisst.

"Klimaschutz geht uns alle was an"