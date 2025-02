Trotz der Verluste für seine Partei zeigt sich Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck zufrieden. Man habe sich nach dem Ampel-Aus aus einem Loch von unter zehn Prozent in den Umfragen herausgekämpft, sagt Habeck. "Wir sind auch bereit, Verantwortung zu übernehmen", sagt Habeck auf der Wahlparty seiner Partei in Berlin. Annalena Baerbock zeigt sich besorgt über den Erfolg der AfD. In diesem Zusammenhang sagte sie: "Für uns ist klar, dass unser Auftrag weiterhin in jeglicher Rolle ist, dabei mitzuhelfen, dieses Land zusammenzuhalten."