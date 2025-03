Die Welt der Beauty-Docs – Wie gefährlich ist das Geschäft mit Botox?

Das Geschäft mit illegalen Botox-Studios

Illegale Anbieter sind oft eben keine Ärzte, sondern zum Beispiel Heilpraktiker oder Menschen ganz ohne medizinische Ausbildung. Das ist nicht zulässig und teilweise eben auch gefährlich – unter anderem, weil das Botox vom Schwarzmarkt gekauft wird. Erschwerend kommt hinzu, dass die behandelnden Personen keine Ausbildung haben.

Timm Giesbers war für eine Doku mit versteckter Kamera in illegalen Botox-Studios und hat sich angeschaut, wie gefährlich das Nervengift in den falschen Händen ist. Oft geben die Behandlerinnen an, Heilpraktikerinnen zu sein. Aber auch die haben keine Erlaubnis, Botox zu spritzen.

Wir haben die Heilpraktiker-Verbände in Deutschland angefragt und die haben gesagt: 'Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Wenn Ihnen ein Heilpraktiker Botox anbietet, dann rennen Sie. Wir machen das nicht'. Timm Giesbers, WDR-Reporter

Auch plastische Chirurgen warnen davor, sich in illegalen Botox-Studios behandeln zu lassen. Auch wenn Komplikationen wie Blutungen oder Schwellungen oft nur von kurzer Dauer sind, können sie nicht adäquat behandelt werden, wenn die Behandlung nicht durch einen Arzt erfolgt. Nur Ärztinnen und Ärzte sind dafür ausgebildet, sich um ihre Patienten zu kümmern, wenn was schiefgeht.

