Der Blutmond - von NRW bis New York

Der Blutmond ist ein echtes Naturschauspiel. In der Nacht zu Freitag erschien er wieder am Himmel - vor allem in den USA gab es eine gute Sicht. In Deutschland hingegen erschwerten Wolken und Nebel den Ausblick. Mit etwas Glück war der Blutmond aber auch bei uns in NRW zu sehen.