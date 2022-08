In Bildern: Trockenheit in Europa

In ganz Europa ist es heiß und trocken: Die Flusspegel sinken, Wiesen vertrocknen und die Landwirtschaft leidet. In mehreren Regionen Europas gibt es deshalb Einschränkungen beim Wassergebrauch und eine deutliche Besserung ist noch nicht in Sicht. Die Trockenheit in Bildern.