Abraham Lincoln: Am 14. April 1865 sitzt der amerikanische Präsident Abraham Lincoln in der Loge eines Theaters in der US-Hauptstadt Washington und verfolgt eine Komödie. Dann stürmt der 26-jährige Schauspieler John Wilkes Booth in die Loge, verbarrikadiert sie von innen und schießt Lincoln aus nächster Nähe in den Kopf. Noch in der Nacht erliegt der 57-Jährige seinen schweren Verletzungen.