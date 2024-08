Ausmisten: So werdet ihr zu Hause überflüssige Sachen los

So gelingt das Ausmisten

Vielen fällt es schwer, sich von Dingen zu trennen, die einen umgeben, aber die nicht mehr genutzt werden. Was man dann tun kann? Die TU Berlin hat in einem Forschungsprojekt herausgefunden, dass es hilft, die Sachen erst mal in eine Kiste zu packen. Die Kiste wird nun geschlossen und zur Seite gestellt. Wer nach ein bis zwei Monaten feststellt, dass die Sachen nicht vermisst wurden, könne sich leichter verabschieden und überlegen, an wen sie weitergegeben werden - etwa als Geschenk an Freunde oder Bekannte oder als Spende an Bedürftigen.

Weitere Tipps

Nicht den Ehrgeiz haben, gleich die komplette Wohnung auszumisten, sondern etappenweise vorgehen, rät der VerbraucherService Bayern im Katholischen Deutschen Frauenbund. Beispielsweise mit dem Kleiderschrank anfangen, dann die Kommode in der Diele, anschließend ein Regal im Keller und so weiter. Sich einen Überblick verschaffen: Den Bereich, den man ausmisten möchte, genau inspizieren und eine Liste über die angehäuften Besitztümer anlegen. Dann jedes Teil in die Hand nehmen und über seine Bedeutung nachdenken, rät das Berliner Forscherteam. Wann und warum ist dieser Gegenstand in meine Wohnung gekommen? Bringt er mir Freude? Habe ich ihn im letzten Jahr verwendet? Ist er notwendig für mein tägliches Leben? Würde ich ihn wieder kaufen? Dieser achtsame Prozess des Nachdenkens über jedes Ding helfe nicht nur dabei, bewusste Entscheidungen darüber zu treffen, was man behalten und was man loslassen möchte, sondern verbinde einen auch wieder mit den Besitztümern und den Geschichten, die sie erzählen, so die Forschenden.