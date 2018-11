I love Trump - Warum die Amerikaner ihren Präsidenten lieben

07.11.2018 | 44:06 Min. | UT | Verfügbar bis 07.11.2019 | WDR | Von Peter Onneken

In Winston County, Alabama ist man mitten im Trump-Land. 90 Prozent haben hier vor zwei Jahren für den heutigen Präsidenten gestimmt. In Deutschland hält jeder zweite Trump für gefährlicher als den nordkoreanischen Präsidenten Kim Jong Un. Trump ist hier so unbeliebt wie kein amerikanischer Präsident zuvor.

Download Video: I love Trump - Warum die Amerikaner ihren Präsidenten lieben.