Karlheinz Stockhausen - Tierkreis: Zwilling

WDR Sinfonieorchester Video. . 00:38 Min. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR 3.

Jede Melodie von Karlheinz Stockhausens "Tierkreis" charakterisiert die besonderen Eigenschaften von Menschen, die unter dem jeweiligen Sternzeichen geboren wurden. Ursprünglich für Spieluhren konzipiert, kann das Werk in jeder beliebigen Besetzung aufgeführt werden. Dirigentin Lin Liao hat gemeinsam mit Mitgliedern des WDR Sinfonieorchesters eine neue Fassung entwickelt. Am 21. Mai treten wir in das Zeichen der Zwillinge – Sie hören und sehen: Christine Penckwitt (Violoncello) und Mathis Kaspar Stier (Fagott). Musikalische Konzeption und Leitung: Lin Liao Executive Producer: Siegwald Bütow/WDR Produktion: FARHOUSE MEDIA (Produzenten: Johannes Hampel, Tobias Kremer; Artdirector: Moritz Reichartz; VFX Supervisor: Sebastian Gimmel)