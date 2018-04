"Der Karneval der Tiere" mit Gülru Ensari

02:20 Min.

Am 14. und 15. April 2018 spielt die türkische Pianistin Gülru Ensari zusammen mit Musikern des WDR Sinfonieorchesters das WDR Familienkonzert: "Der Karneval der Tiere" von Camille Saint-Saëns. Gülru Ensari erzählt, was sie an diesem Werk besonders fasziniert. Das Konzert gibt es am Sonntag ab 15.00 Uhr im Livestream.