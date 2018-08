Zurück in die 80er! So schmeckte das bunte Jahrzehnt

Die 1980er Jahre – ein buntes und schrilles Jahrzehnt. Auch kulinarisch hat diese Zeit einiges hervor gebracht: Tomate-Mozzarella und Spaghetti Carbonara haben Einzug in unsere Küchen gefunden. Und ohne Schichtsalat wurde damals wohl keine Fete gefeiert. Der Vorkoster hat sich auf eine Zeitreise in die 1980er Jahre begeben. Was ist uns aus dem Jahrzehnt bis heute geblieben? | mehr