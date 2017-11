Auch Hodgsons Solokarriere kommt nicht so recht in Gang. Er lehnt ein Angebot ab, bei Yes als Sänger einzusteigen, gibt den König Arthur im Rockmusical "Excalibur", wird Juror einer TV-Castingshow in Kanada. Doch am meisten Zuspruch erhält er, wenn er live die Supertramp-Hits von früher anstimmt. So zum Beispiel bei der Konzertreihe "Night Of The Proms", bei der er regelmäßig zu Gast ist.