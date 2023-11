Toronto, Detroit, New York: Mitchell zieht umher und nutzt jede Gelegenheit, um ihre Songs auf die Bühne zu bringen. Ihre ernste, ätherische Art kommt gut an, und so verschafft sie sich im damaligem Folk-Epizentrum, dem New Yorker Greenwich Village, viel Respekt und viele Fans. Zu ihren prominenten Bewunderern gehören Leonard Cohen, David Crosby von den Byrds ...