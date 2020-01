1970 bietet sich Elvis dem überraschten Präsidenten Richard Nixon als Undercover-Agent im Kampf gegen Drogen und die Verwahrlosung der Jugend an. Eine ziemlich bizarre Idee, angesichts seiner eigenen Tablettensucht. Doch Elvis ist scharf auf ein Abzeichen des "Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs" für seine Sammlung von Polizeimarken. Nixon tut ihm den Gefallen und ernennt ihn zum Sonderermittler mit eigenem Lichtbildausweis.