Das Album "Letter To You" hat für Springsteen eine besondere Bedeutung. "Last Man Standing" habe er geschrieben, als ein Jugendfreund vor einigen Jahren starb. Er war neben Springsteen das letzte lebende Mitglied seiner ersten Band, "The Castiles", in der er zwischen seinem 15. und 18. Lebensjahr gespielt hatte. Der Text wird mit deutschen Untertiteln eingeblendet.