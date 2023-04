@ohnetitel3000: Neuer TikTok-Kanal über Kunst

Hier ist der erste TikTok-Kanal mit animierten Clips über Kunst. Schnell, witzig und absurd. Das Projekt von WDR und ARD Kultur befindet sich zurzeit in der Pilotphase: Bis Mitte Mai versuchen wir, möglichst viel Feedback einzusammeln und verschiedene Ideen für Clips auszuprobieren. Wir freuen uns über Eure Rückmeldungen! Entweder direkt auf TikTok oder per Mail an ohnetitel3000@wdr.de.