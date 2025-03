Proteste: zehn Medienschaffende in der Türkei festgenommen

Die neun Journalisten und ein Fotograf wurden am Morgen (24.03.2025) bei Razzien festgenommen. Sie sollen über die nächtlichen Proteste in mehreren Städten berichtet haben. Ein konkreter Grund für die Festnahme blieb zunächst unklar. In zahlreichen türkischen Städten soll am Abend erneut gegen das Vorgehen der türkischen Justiz protestiert werden. Ausgelöst wurden die Massenproteste durch die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrim Imamoğlu. Er gilt als wichtigster politischer Gegner von Präsident Recep Tayyip Erdoğan.

