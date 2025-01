In den kommenden drei Wochen sind neuere Produktionen unter der Überschrift "Eyes on Japan" zu sehen. Inhaltlich geht es um Reisen und Kunsthandwerk. Alle Filme sind kostenlos, die Tickets gibt es am Tag der Veranstaltung. Aufführungsorte sind das Filmmuseum Düsseldorf, das Haus der Universität und das Haus der Japanischen Kultur.

