Schokolade in Deutschland länger bekannt als gedacht

Die Kunsthistorikerin Andrea Linnebach-Wegner aus Kassel hat Belege gefunden, dass um 1812 im heutigen Thüringen eine spezielle Praline hergestellt wurde. Bisher galt als Geburtsstunde der Schokolade das Jahr 1828 - als eine Presse für Kakaobohnen erfunden wurde. Untersuchungen haben jetzt gezeigt, dass schon einige Jahre vorher eine Art Schoko-Kugel in Deutschland hergestellt wurde - am Hof von Gotha. Aufmerksam darauf wurde die Forscherin durch Briefe der Gebrüder Grimm aus Kassel. Sie arbeiteten zu dieser Zeit an den berühmten "Kinder- und Hausmärchen" und bekamen die Schokopralinen von einer Verwandten geschenkt. Dafür bedankten sie sich in einem Brief aus dem Jahr 1812. Das genaue Rezept für die Schokokugeln konnte die Forscherin ausfindig machen. Sie sollen jetzt in Kassel hergestellt werden.

