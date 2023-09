Der Wochenzeitung "Die Zeit" sagte Schreiber, er werde unter anderem keine Bücher mehr zum Thema schreiben und auch Talkshow-Anfragen ablehnen. Ob das ein Gewinn für die Meinungsfreiheit und für den Journalismus sei, stellte er in Frage. Schreiber setzt sich in seinen Büchern und TV-Reportagen teilweise kritisch mit Predigten und Lehrstoffen in Moscheen und Koranschulen auseinander. In der Vergangenheit war er mehrfach angefeindet worden. Bei einem Auftritt an der Uni Jena hatte ihm eine linke Aktivistin Ende August eine Torte ins Gesicht gedrückt.

Die Kulturnachrichten hören Sie in den Sendungen Mosaik, Kultur am Mittag und Resonanzen auf WDR 3 sowie Scala auf WDR 5.