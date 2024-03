Laut den Portalen Hollywood Reporter und Variety soll der aus der Serie "The Bear" bekannte Schauspieler Jeremy Allen White den Musiker mimen.

Das Biopic will speziell auf die krisenbehafteten Jahre blicken, in denen Springsteen an seinem Album "Nebraska" arbeitete.

Der Titel des Filmprojekts lautet "Deliver Me From Nowhere".

