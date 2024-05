Deutsche Autorin Jenny Erpenbeck gewinnt International Booker Prize

Sie bekommt den britischen Literaturpreis für die englische Fassung ihres Romas "Kairos" - zusammen mit ihrem Übersetzer Michael Hofmann. Der mit umgerechnet knapp 60.000 Euro dotierte Preis wurde am Abend in London verliehen. In der Begründung der Jury heißt es, das Buch sei außergewöhnlich, weil es sowohl schön als auch unangenehm sei, persönlich und politisch. Der Roman handelt von der Liebesbeziehung zwischen einer jungen Studentin und einem sehr viel älteren, verheirateten Schriftsteller in den letzten Jahren der DDR in Ostberlin. Der Internationale Booker Prize wird seit 2016 vergeben.

