Video: Best Film: The Great Ghosts

53:01 Min. .

Eine lebende Ausstellung im Pantheon. Das berühmte Foucaultsche Pendel befindet sich am höchsten Punkt der Kuppel des Pantheons in Paris und unterstützt die Arbeit des Choreografen Yoann Bourgeois. The Great Ghosts bringt die Tanz-Akrobaten auf Drehscheiben und Trampoline. Ein atemberaubender Film von Pierre-Hubert Martin, Louise Narboni und Yoann Bourgeois. | video