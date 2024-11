"Wenn ich nicht Urlaub mache, macht es jemand anderes" von Giulia Becker

Giulia Becker: Wenn ich nicht Urlaub mache, macht es jemand anderes Rowohlt Hundert Augen, 224 Seiten, 22 Euro.

Einräder, Katzen oder Gitarren: Giulia Becker widmet sich all diesen Dingen in ihrem neuen Buch. Einen klaren Handlungsstrang gibt es dabei nicht. "Wenn ich nicht Urlaub mache, macht es jemand anderes" ist vielmehr eine Sammlung aus kurzen Erzählungen. Meist aus der Perspektive einer Ich-Erzählerin geschrieben, die als Autorin arbeitet, gerne schläft und – wie sie selbst sagt – ein Konsumproblem hat.

In den Erzählungen philosophiert sie über den Tod, Parkhäuser oder die Ehe und findet sich in den unterschiedlichsten Situationen wieder: Die reichen von der Therapieplatzsuche in Deutschland über eine Nacht im Media Markt und einen Tag als Privatdetektivin bis hin zu einem Urlaub in einem abgeschiedenen Hotel mit angeschlossenem Thermalbad in Brandenburg:

"Schon meine Oma pflegte zu sagen: Ein guter Urlaub beginnt mit Sodbrennen. Ich setze mich an Tisch 4, den besten Tisch im Saal: nicht zu weit entfernt vom Buffet, aber auch nicht so nah, dass man Hans-Peter dabei beobachten kann, wie er den Zeigefinger zum Probieren in die Nuss-Nougat-Creme taucht. Kennen Sie diese Personen, die vor einem Buffet schlagartig alle jemals erarbeiteten Tugenden des zivilisatorischen Zusammenlebens über Bord werfen? Vernunft, Moral, Nächstenliebe, Hose mit Knopf? Diese Person bin ich. Ich habe ja schließlich für das Buffet bezahlt. Für das gesamte Buffet."

Und gezahlt hat sie auch für die Erholung. Doch die will sich nicht so richtig einstellen. Stattdessen wird aus dem geplanten Urlaub ein richtiger Arbeitsmarathon. Angefangen bei der Reparatur eines knackenden und fiependen Lautsprechers im Ruheraum jagt plötzlich eine Aufgabe die nächste:

"Dann führt eins zum anderen. Drei Stunden später habe ich die Tür zum Dampfbad geölt, ein sprödes Heizelement in der Infrarotsauna ausgetauscht und von einer Mitarbeiterin an der Poolbar einen Generalschlüssel ausgehändigt bekommen, um im Maschinenraum ein defektes Ablaufventil zu reparieren. Ich hinterfrage das nicht, es ist jetzt ohnehin schon zu spät und zu peinlich, das Ganze noch aufzuklären. Just go with the flow. Die Leute denken, ich bin Hausmeisterin, und wer bin ich, sie zu belehren?"

Und so nimmt das Spiel immer weiter seinen Lauf. Bis schließlich der Austausch eines Chlorkanisters dazu führt, dass das gesamte Hotel evakuiert werden muss und die Ich-Erzählerin mit zwei neuen Mitbewohnern in ihre Wohnung zurückkehrt. Denn Jakub und Heinz haben seit über drei Jahren in dem Hotel gewohnt und mit der Evakuierung ihr Zuhause verloren.

So skurril wie diese Geschichte sind auch die anderen Erzählungen des Bandes. In gewohnt humorigem Ton schildert Giulia Becker hier verschiedenste Alltagsbeobachtungen und driftet immer weiter in die Absurdität ab. Dabei webt sie ihre kleinen Geschichten in ein Geflecht aus albernen Selbsttests und Songtexten sowie Reisetipps und Horoskopen ein und wagt damit deutlich mehr formale Kreativität als noch in ihrem Debütroman.

"Widder. Liebe: Die Liebe ihres Lebens wird Ihnen begegnen. Leider wird es keine schöne Begegnung sein. Geld: Eine Gehaltserhöhung steht ins Haus. Wenn nicht bei Ihnen, dann bei jemand anderem. Auch auf eine Kündigung sollten Sie sich mental vorbereiten. Durchhalten! Gesundheit: Da ist noch Luft nach oben."

Wem diese Art von Witz nicht zusagt, der wird hier vermutlich nicht auf seine Kosten kommen. Denn Giulia Becker bleibt ihrem überspitztem und teilweise albernen Humor treu. Dabei beweist sie aber durchaus Feingefühl für alltägliche Situationen und zwischenmenschliche Begegnungen. Wer also eine Portion Albernheit vertragen kann, Popkultur-Referenzen schätzt und auf der Suche nach einer abwechslungsreichen und unterhaltsamen Lektüre für Zwischendurch ist, wird beim Lesen von "Wenn ich nicht Urlaub mache, macht es jemand anderes" großen Spaß haben.