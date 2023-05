Die Herausforderungen werden schließlich immer größer: Die Verbreitung von Desinformation nimmt mehr Raum ein und Werbung ist nicht immer als solche erkennbar. Nachrichtenkompetenz ist also eine Schlüsselqualifikation, die in einem extra Fach wie Medienkunde vermittelt werden könnte.

In einem Pilotprojekt in Hessen wird testweise seit September 2022 an zwölf unterschiedlichen Schulen in zwei freiwilligen Unterrichtsstunden pro Woche das Fach “Digitale Welt” unterrichtet. Über den bekannten Informatikunterricht hinaus soll es auch um Datenschutz und Cyberkriminalität gehen. Das Projekt stößt auf viel positive Resonanz und soll zukünftig ausgeweitet werden.