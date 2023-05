Wie glücklich macht Geld? Es hängt davon ab, was du damit machst

Generell lässt sich sagen: Je mehr Einkommen wir haben, desto glücklicher sind wir. Das ist prinzipiell auch weltweit so, allerdings nicht überall gleich deutlich. "In wohlhabenderen Ländern wie Deutschland ist der Unterschied in der Lebenszufriedenheit je nach Einkommen nicht so groß wie in ärmeren", erklärt Jan Delhey. Er ist Soziologie-Professor und Glücksforscher an der Universität Marburg.