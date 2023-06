Wieso bist du Veganerin geworden, Maya Leinenbach?

kugelzwei: Kannst du es noch genießen, in Restaurants zu essen, oder denkst du jedes Mal, das hätte ich jetzt lieber so und so gewürzt?

Maya: Das kommt ganz darauf an, wo ich unterwegs bin. Ich war die Tage in Berlin und da gibt es so viele Restaurants, auch mit veganen Sachen, die ich selbst noch nie gemacht habe, und das ist natürlich richtig cool.

Bei uns im Saarland gibt es nicht so viele Restaurants mit vegetarischen oder veganen Optionen, und wenn, dann denke ich mir schon manchmal, das hätte ich zu Haus jetzt mindestens genauso gut hinbekommen. Aber oft geht man ja wegen der Gesellschaft essen und nicht nur für das Essen an sich, deswegen muss es nicht jedes Mal die geschmackliche Offenbarung sein.

kugelzwei: Deine große Reichweite hast du dir aufgebaut, während du noch zur Schule gegangen bist. Wie hast du das beides gleichzeitig geschafft?

Maya: Ich habe in der Schulzeit immer samstags meine Videos gedreht und sonntags geschnitten. Den ganzen Content hatte ich dann schon vorproduziert und so konnte mich unter der Woche auf die Schule konzentrieren. Ich kümmere mich vor allem um die kreative Seite, das ganze Geschäftliche nimmt mir mein Management ab. Das hat mir viel erleichtert.

kugelzwei: Wie wurde dein Social-Media-Erfolg an deiner Schule und in deinem Umfeld aufgenommen und was empfindest du, wenn dich Mitschüler:innen drauf ansprechen?

Maya: Es wurde von Anfang an sehr positiv aufgenommen. Und je größer es wurde, desto mehr hat es andere interessiert, wie es hinter den Kulissen aussieht.

Ich freue mich, wenn mich jemand auf dem Schulhof anspricht; manche haben sich auch mein Kochbuch gekauft und es mich unterschreiben lassen, das fand ich total cool. Aber eigentlich bin ich immer noch die gleiche Maya, nur, dass jetzt auch Instagram da ist.