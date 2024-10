kugelzwei: Und beim Thema Cybermobbing. Wenn in einer Chatgruppe über eine Person gelästert wird, die selbst nicht in der Gruppe ist. Wer kommt dann in die Sprechstunde?

Thomas Hillers: Entweder Betroffene selbst oder oft läuft das auch über Zivilcourage. Dann kommen die anderen Schüler aus der Gruppe in die Sprechstunde und sagen: Hier wird einer gehänselt und gequält. Ich bin in der Gruppe mit drin, aber weiß nicht, wie ich es ansprechen soll. Dafür ist die Sprechstunde ein geschützter Raum, in dem wir alles vertraulich besprechen können. Alle bekommen von mir juristisches Know-how an die Hand und Optionen, die sie ergreifen könnten. Wenn gewünscht, trete ich auch mit Eltern und Schulleitung in Kontakt und berate über weitere rechtliche Schritte. Ich biete zudem an, ein gemeinsames Gespräch mit allen Beteiligten zu führen.