Tamina Kallert WUNDERSCHÖN! 20 Jahre Reisen für den WDR

"Was macht Wunderschön?" Die Sendung bietet Entscheidungskriterien für den nächsten Urlaub. Doch beim Anschauen spielt die realistische Chance, wirklich dorthin zu fahren, eine gewisse, aber nicht die größte Rolle. Auch das Träumen zählt.

Geschichten von anderen Menschen erfahren, Ruhe finden, Aufregendes erleben: Reisen in unbekannte Regionen ist immer auch ein Reisen zu sich selbst. Was immer in der Welt geschehen mag, die Begegnung verschiedener Menschen, das gegenseitige Kennenlernen der jeweiligen Kultur ist gut und wichtig. Auch im Urlaub ist das möglich. "Wunderschön!" möchte diese Sichtweise fördern – ob man sich tatsächlich vor Ort in der fremden Region befindet oder die Sendung im Fernsehen, Internet und in der Mediathek sieht.

Moderation: Tamina Kallert

Redaktion: Christiane Möllers

Autorin: Antje Wunsch-Baumgarten

Internettext: Lina Engelhardt