Kroatiens Süden – Inselparadies und Traumstädte

Bei einer Bootstour auf der Insel Vis erkundet er eine spektakuläre Grotte, die in zauberhaftem Blau erstrahlt, wenn das Sonnenlicht durch die Felsspalten scheint. Beim Canyoning in der Cetina-Schlucht geht es 180 Meter in die Tiefe: abseilen, abspringen und rutschen – Ramon muss alles kombinieren, um die Schlucht zu bewältigen.

Auf seiner Reise erlebt Ramon die herzliche Gastfreundschaft der Menschen im Süden Kroatiens. Beim traditionellen Klapa-Gesang singen die Bewohner Lieder über ihre Liebe zur Region, die mediterrane Lebensweise und das Meer.

Weitere Highlights der Reise: der Krka-Nationalpark mit seinen berühmten Wasserfällen und natürlich die Traumstädte Split und Dubrovnik - die beide schon für zahlreiche Filme als Kulisse dienten, darunter "Game of Thrones".

Für "Wunderschön" entdeckt Reporter Ramon Babazadeh den Süden Kroatiens zwischen Split und Dubrovnik – immer auf der Suche nach tollen Erlebnissen und Geschichten.

Moderation: Ramon Babazadeh

Redaktion: Friedel Groth

Autorin: Joshua Werner