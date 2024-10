Die Kapverden – Traumziel im Atlantik

Viele verweilen auf der Inselwelt während eines Badeurlaubs bei einer Pauschalreise. Wer die Inselgruppe besucht, erlebt einen tollen Mix aus Europa und Afrika. Unter Rucksackreisenden gelten die Kapverdischen Inseln schon länger als Geheimtipp im Atlantik. Wer hier Urlaub macht, schaltet automatisch einen Gang herunter, um sich auf die Vielfalt, Kultur und Schönheit der Natur einzulassen.

Wunderschön-Reporter Ramon Babazadeh begibt sich auf Inselhopping und besucht drei Kapverdische Inseln, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Er erlebt spektakuläre Wanderungen auf Santo Antão, taucht auf Sao Vicente in die Kultur des Karnevals ein und entdeckt spektakuläre Dünen und Strände auf der Insel Sal. Besondere Naturerlebnisse auf seiner Reise sind das Baden mit Haien und Schnorcheln mit Meeresschildkröten.

Manche nennen die Kapverden auch das Kap der guten Laune. Das hängt wohl auch mit dem Inselmotto der Kapverden zusammen: "No Stress". Es ist das gelebte Grundprinzip im Alltag. Ramon will genauer wissen, wie das hier auf den Inseln gelebt wird und was er davon vielleicht mit nach Hause nehmen kann.

Moderation: Ramon Babazadeh

Redaktion: Margit Höh (WDR), Imogen Nabel (SWR)

Autor: Joshua Werner