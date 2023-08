Gardasee für Genießer

Städte: Sirmione, Gardone Riviera und Malcesine

Die wohl bekannteste Stadt am Gardasee ist Sirmione, der touristische Hotspot schlechthin. Auf einer Halbinsel erstreckt sich die romantisch verwinkelte Altstadt weit in den See hinein. In der Hauptsaison kann es in den engen Gassen sehr voll werden, deshalb am besten früh morgens oder am späten Nachmittag kommen.

Beeindruckend ist die Scaligerburg, eine gut erhaltene Festungsanlage mit Zugbrücke am Eingang der Altstadt. Berühmt ist Sirmione für seine Thermalquellen. Mitten auf der Halbinsel gibt es einen Parkhügel mit der Villa von Opern-Legende Maria Callas – abseits vom Trubel, in einer Oase der Ruhe.

Die Altstadt von Sirmione erstreckt sich mitten im See über eine Halbinsel.

Wer es ebenfalls ruhiger mag, der ist auch in Gardone Riviera am Westufer des Gardasees richtig. Direkt am Seeufer gibt es zahlreiche Parks und Gärten. Highlight ist der Botanische Garten Hruska mit Pflanzen aus fünf Kontinenten. Manche Italienliebhaber aus Deutschland haben sich hier ein zweites Domizil geschaffen.

Sehr beliebt ist Malcesine im Nordosten des Sees. Auch hier hört man im Sommer in den mittelalterlichen Straßen und Gassen sehr viel Deutsch. Und auch hier gibt es eine Scaligerburg, von deren Turm man einen atemberaubenden Blick über den See hat. Von Malcesine aus hat man alle Möglichkeiten für Abenteuer in der Natur.

Wasser- und Bergsport

Surfen, Segeln, Wasserski – auf dem Gardasee kommen Wasserratten voll auf ihre Kosten. Urlauber können hier auch ohne einen Bootsführerschein Motorboote mieten. Wer dabei nicht in seinem Element ist, der macht sich auf zum höchsten Berg am See, dem Monte Baldo (2.218 Meter). Hier finden Wanderer, Kletterer und Mountainbiker viele Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, und im Winter kann man sogar Skifahren.

Wer den See typisch italienisch erleben möchte, kann sich einen Motorroller leihen und im Fahrtwind Landschaft und Ausblicke genießen. Eine besondere Herausforderung – auch mit dem Auto – ist dabei die "Strada della Forra". Die spektakuläre Bergstraße an der Westküste schlängelt sich durch die Felsen auf 423 Höhenmeter. Berühmt wurde diese schmale und kurvenreiche Straße durch die Anfangsszenen aus dem James Bond-Film "Ein Quantum Trost".

Surfen, Segeln, Wasserski – alles ist möglich auf dem Gardasee. Judith Rakers hat viel Spaß beim Wasserski.

Essen und Trinken

Fisch ist am See natürlich ein Muss. Dazu gibt es eine Vielzahl von Weinen aus der Region, wie zum Beispiel Bardolino und Lugana. Auch Olivenöl wird hier hergestellt, und in der Stadt Limone mit ihren Zitronengärten kann man mit einem Limoncino-Likör anstoßen. Und handgemachte Pasta mit traditionellen Zutaten und nach Geheimrezepten der Familie ist eine Versuchung, der man auf keinen Fall widerstehen sollte.