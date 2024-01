Deutsche Berge, die Sie kennen sollten

Ab welcher Höhe gilt ein Berg überhaupt als ein Berg? Auch dieser Frage gehen wir nach, denn immerhin gibt es in Deutschland über 5.000 Berge und Gipfel, und da sind einige darunter, von denen werden Sie hier zum ersten Mal hören und staunen, wenn Sie sie dann sehen. Erst recht, wenn Sie die Geschichten dahinter erfahren. Von Sagen und Mythen oder von Menschen, die auf oder am Berg leben und vielleicht sogar etwas ganz Besonderes machen. Entdecken Sie Kurioses und Interessantes, Wissenswertes und Skurriles – all das gibt es in den "Deutschen Bergen, die Sie kennen sollten". Und dabei ist es ganz egal, ob man im Winter oder im Sommer die Bergluft schnuppert, es ist immer erfrischend. Erst recht, wenn man die 2.000er erklimmt.

Doch lassen Sie sich nicht von der Höhenluft benebeln, sondern seien Sie gespannt auf Geschichten, die die Berge erzählen. Von peitschenknallenden Fuhrleuten oder von Musikern auf den Gipfelspitzen. Manch ein Berg lädt sogar dazu ein, eine ganz besondere historische Kletterreise zu erleben – eine Reise in die Vergangenheit. So manches könnte ein Tipp für Ihre nächste Gipfeltour sein und sei es nur die Verschnaufpause in einer ganz besonderen Berghütte. Vorausgesetzt Sie sind im gewissen Maße höhentauglich. Natürlich darf dann auch der Sport am Berg nicht fehlen. Egal ob Fly-line, Sommerrodelbahn oder ein richtiger Flug über den Gipfeln – alles ist möglich. Und wer doch einfach nur die wunderschönen Wanderwege gemeinsam mit uns entdecken will, für den gibt es zusätzlich die eine oder andere tierische Begegnung der ganz besonderen Art.

Seien Sie gespannt, es wird ein Ausflug in die Berge, der unvergessen bleiben wird.

Der Drachenfels ist ein 320,7 m hoher Berg im Siebengebirge am Rhein zwischen Königswinter und Bad Honnef. Aufgrund seiner markanten Lage über dem Rheintal, der Ruine der Burg Drachenfels, seiner Verwendung als Sujet der Rheinromantik und einer frühen touristischen Erschließung erlangte er im 19. Jahrhundert weite Bekanntheit.

Autor: Sandro Gerber

Redaktion: Friedel Groth