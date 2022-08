Der Zauber Andalusiens – von Tarifa nach Sevilla

Das Wandern über die schmalen Holzplanken des "Caminito del Rey" entlang der Felswände ist ein spektakuläres Abenteuer genauso wie das Klettern in der berühmten Schlucht El Tajo in Ronda. In Jerez de la Frontera, der Stadt der berühmten Kartäuser-Pferde, kommt Tamina Kallert bei Tapas und Sherry dem Lebensgefühl der Andalusier ziemlich nahe. Sevilla schließlich entführt sie in ein Märchen aus 1001 Nacht.

Tarifa: Ein Paradies für Surfer und Wale am Ende von Europa

Nur 14 Kilometer sind es von Tarifa, dem südlichsten Zipfel Europas, bis nach Afrika. Dazwischen: die Straße von Gibraltar. Durch das Aufeinandertreffen von Mittelmeer und Atlantik herrschen ganz besondere Windbedingungen, die Kiter und Surfer aus aller Welt anziehen. Tamina Kallert "schwebt" beim "Wing Foiling" mithilfe luftgefüllter Flügel übers Wasser. Dann geht es zum "Whalewatching" hinaus in die Meerenge, die von sieben Wal- und Delfinarten bevölkert wird.

Die Route der weißen Dörfer

Von der Küste schlängelt sich die "Ruta de los Pueblos Blancos", die Route der weißen Dörfer, durch das bergige Hinterland: Ronda liegt auf einem hohen Felsplateau und ist geteilt von einer tiefen Schlucht. Über die führt die steinerne Puente Nuevo, das Wahrzeichen des Ortes. In Setenil de las Bodegas besichtigt Tamina Kallert eins der berühmten Höhlenhäuser, in Zahara de la Sierra hilft sie bei der Olivenernte, und in Grazalema, einst Hochburg der Tuchindustrie, besucht sie den letzten Familienbetrieb, der gewebte Decken aus Schurwolle herstellt.

Sevilla : Märchen aus 1001 Nacht und das einzige Flamenco-Museum der Welt

Sevilla ist voll von architektonischen Meisterwerken aus allen Epochen: Bei einem Besuch im Reál Alcazar und seinen einmaligen Gärten fühlt sich Tamina Kallert wie in einem Märchen aus 1001 Nacht. Der ehemalige Königspalast ist ebenso wie die Kathedrale Santa María de la Sede UNESCO Weltkulturerbe. Im drittgrößten Gotteshaus der Welt hat Christoph Columbus seine letzte Ruhestätte gefunden. Eine große Ehre ist für Tamina Kallert der Unterricht bei einer der berühmtesten Flamencotänzerinnen der Welt – stilecht im Flamenco-Museum.

Der ehemalige Königspalast Reál Alcazar in Sevilla mit seinen einmaligen Gärten.

Moderation: Tamina Kallert

Redaktion: Iris Möller-Grätz

Autorin: Carolin Wagner

Internettext: Petra Berthold