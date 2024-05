Urlaub rund um Aachen

Er radelt auf der Heuvelland-Fietsroute von Aachen bis zur schönen Studentenstadt Maastricht. Dort angekommen unternimmt er eine Paddeltour mit dem Kanu auf der Maas und entdeckt das Naturschutzgebiet Negenoord-Kerkeweerd mit einem elektrischen Flüsterboot. Enten trifft er nicht nur auf dem Wasser: Mit dem gleichnamigen Oldtimer unternimmt er einen Roadtrip in die Wallonie und nach Ostbelgien. Es wird eine kleine Schlemmertour: Für Fritten, Waffeln und Bier ist Belgien schließlich bekannt. Auf dem Weg nach Lüttich macht Daniel Aßmann noch einen Abstecher zu einem der größten Freifallsimulatoren Europas.

Grottenbiken in Valkenburg

"Achtung – Kopf einziehen!": Bei einer Fahrradfahrt unter Tage kann es auch mal etwas eng werden. Daniel Aßmann macht eine Grottenbike-Tour durch das Tunnelsystem in Valkenburg. In der alten Anlage haben schon die Römer Mergel abgebaut. Er schaut sich an, wie die harte Arbeit am Stein über die Jahre hinweg gemacht wurde und wie Menschen einst sogar ihr Leben unter Tage geführt haben.

Lüttich

Lüttich ist eine vielfältige Stadt. Kneipen, Museen und Galerien locken viele Besucher an. In den letzten 20 Jahren hat sich in Lüttich eine urbane Kunstbewegung etabliert: Street-Art wird dort sogar gefördert. Die meisten Werke kann man bei einer Tour durch das historische Arbeiterviertel Outremeuse entdecken. Ein Stück weiter nördlich befindet sich die legendäre Montagne de Bueren. Die lange Treppe hat eine Steigung von bis zu 30 Prozent und wurde einst gebaut, um den Soldaten der oben liegenden Zitadelle einen schnellen Zugang zur Innenstadt zu ermöglichen.

Energeticon

Im Aachener Revier ist Daniel Aßmann mit einem echten Kumpel zu einer Steigerführung verabredet. Im Museum Energeticon wird die Vergangenheit und die Zukunft der Energiegewinnung erlebbar gemacht. Es befindet sich in den verbliebenen Gebäuden der ehemaligen Grube Anna II. Noch bis in die 1980er-Jahre wurde dort Steinkohle abgebaut.

Moderation: Daniel Aßmann

Redaktion: Iris Möller-Grätz

Autorin: Beate Höfener