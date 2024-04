Video starten, abbrechen mit Escape Westart Westart . . 29:48 Min. . UT . Verfügbar bis 06.04.2026. WDR. Von Jörg Laaks.

Westart vom 06.04.24 aus dem Düsseldorfer Atelier von Stephan Kaluza

Stand: 02.04.2024, 20:25 Uhr

Stephan Kaluza, Fotokünstler und Autor, ist mit seinen Werken in Galerien und Museen auf der ganzen Welt vertreten. Ausgebildet an der Düsseldorfer Kunstakademie und der Heinrich-Heine-Universität, schafft er seit über 30 Jahren Kunst, indem er sich mit der Natur in ihren unterschiedlichen Facetten auseinandersetzt.