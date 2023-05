Spionin und Bürgerrechtlerin – Ausstellung über Josephine Baker in Bonn

Nach ersten Showerfolgen in den USA ging sie 1925 nach Europa und fand in Paris einen Ort der Freiheit. Die "schwarze Venus" begeisterte das Publikum, wurde zur höchstbezahlten Revuetänzerin und inspirierte die Kunst- und Literaturszene. Während des Zweiten Weltkrieges kämpfte sie als Spionin der französischen Résistance gegen die Nazis. In den USA war sie eine Ikone der Bürgerrechtsbewegung. Der 20. Mai wird dort als Josephine-Baker-Day gefeiert. Auch fast ein halbes Jahrhundert nach ihrem Tod hat ihre Strahlkraft nicht nachgelassen. Die Bundeskunsthalle in Bonn widmet der Künstlerin und Freiheitskämpferin eine große Ausstellung, zu sehen bis zum 24. September 2023.

Autor des TV-Beitrags: Martin Rosenbach