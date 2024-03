Die Ausstellung "Planet Ozean" im Gasometer Oberhausen

Stand: 09.03.2024, 10:47 Uhr

Der Gasometer in Oberhausen ist bekannt für seine spektakulären Ausstellungen. Jetzt lädt er ein zu einer außergewöhnlichen Reise in eine uns unbekannte Welt. Ab dem 15. März präsentiert "Planet Ozean" das faszinierende Leben in den Tiefen der Weltmeere.