Frauen in der DDR – Teil 2 der Doku "Die Unbeugsamen"

In "Guten Morgen, ihr Schönen" porträtiert Torsten Körner Frauen aus der DDR. Er zeichnet ihre unterschiedlichen Lebenswege nach und lässt sie zurückblicken auf ihren Kampf um Gleichberechtigung, die in der DDR zwar staatlich verordnet, in der patriarchalen Gesellschaft aber keineswegs verwirklicht war. Zu Wort kommen u.a. Brunhilde Hanke, langjährige Oberbürgermeisterin von Potsdam, die Landwirtin und "Heldin der Arbeit" Solveig Leo, die Schriftstellerin Katja Lange-Müller und die Schauspielerin Katrin Sass.

Autor des TV-Beitrags: Dirk Fleiter